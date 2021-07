Бранителят Серхио Рамос се е съгласил на двугодишен договор с френския гранд Пари Сен Жермен, съобщава RMC Sport, цитиран от Gong.bg . В следващите дни 35-годишният испански защитник ще премине медицинските прегледи и официално ще стане футболист на клуба от френската столица.

