Началото на турнето на "Ролинг Стоунс" "No Filter" беше дадено в Сейнт Луис, щата Мисури. За първи път от почти шест десетилетия групата излезе на голяма сцена без барабаниста си Чарли Уотс, който почина през август на 80-годишна възраст.

Шоуто започна с празна сцена, само под звуците на барабани със снимки на покойния Уотс на видеостената. След втората песен - вълнуващо изпълнение на "It's Only Rock`N' Roll (But I Like It)", Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Уд се появаха и бурно ръкопляскаха в знак на благодарност към феновете.

"Много е емоционално да видя всички тези снимки на Чарли. Това е първото ни турне без него. Той ни липсва много - и на сцената, и в живота", заяви Мик Джагър.

Турнето на "Ролинг стоунс" беше планирано за 2020 г., но заради пандемията се наложи да бъде отложено. С "No Filter" легендарната група ще мине през десети американски градове, като финалът е планиран за 20 ноември в Остин, щата Тексас.