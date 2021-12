Екип на Масачузетския технологичен институт е завършил подготвителната фаза на мисията Venus Life Finder, чиято основна цел ще бъде за търси живот на Венера, съобщава сайтът на учебното заведение.

Учените възнамеряват да изследват необясними химически аномалии в атмосферата на планетата. Така по-рано на Венера беше забелязан загадъчен абсорбатор на ултравиолетова радиация. В допълнение предишни мисии са идентифицирали признаци на кислород, серен оксид и вода, възможно присъствие на фосфин и амоняк и неизвестни облачни частици.

Тези аномалии се запазват с десетилетия. Според учените те могат да показват съществуването на някаква форма на живот или неизвестни химични процеси, които заслужава да бъдат изследвани.

Мисията на Масачузетския технологичен институт ще продължи прякото изследване на облачния слой на Венера, прекъснато преди близо 40 години, използвайки най-съвременна технология. Venus Life Finder включва изпращането на три сонди през следващите десет години. Стартът на първата от тях е планиран за май 2023 г.

