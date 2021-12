Над 78% от възрастните в Европейския съюз са ваксинирани срещу коронавирус през изминалата година, заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Точно преди една година в Европа започна ваксинацията срещу COVID-19. Изминахме дълъг път. Повече от 78% от възрастните в ЕС вече са ваксинирани", заяви ръководителят на ЕК във видеообръщение.

Според нея ваксинацията, включително бустерната доза ваксина, остава най-добрият начин за справяне с пандемията от коронавируса.

Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU