На церемония в Санта Моника бяха връчени наградите на MTV за телевизионно и филмово изкуство (MTV Movie & TV Awards). Триумфът безспорно бе за Дженифър Лопес, която получи наградата „Дженерейшън“ за постиженията си във филмовата индустрия. Тя отнесе и приза за най-добра песен за On My Way (Marry Me).

На церемонията в Санта Моника звездата се появи в черна рокля с дълбоко деколте, творение на марката Mônot. Лопес произнесе реч, в която не успя да сдържи сълзите си. Тя представи дълъг списък от хора, на които благодари.

„Искам да благодаря на хората, които ме подкрепяха, и на тези, които разбиха сърцето ми. Онези, които бяха честни, и онези, които ме лъгаха. И на децата ми, които ме научиха да обичам. Искам да благодаря на всички хора, които казваха лично или зад гърба ми, че няма да успея. Наистина мисля, че нямаше да успея без тях“, каза Лопес в речта си.

В края ѝ тя се обърна към годеника си Бен Афлек с думите: „Бен и всички вкъщи, чакайте ме за вечеря. Ще се прибера в 7:00!"

За най-добър филм призът получи „Спайдърмен: Няма път към дома“, който пребори хитове като „Дюн“, „Писък“ и „Батман“. За най-добър сериал бе обявен „Еуфория“, победил претенденти като „Игра на калмари“ и „Локи“.

Като най-добър актьор бе оценен Том Холанд за ролята си в новия филм за Спайдърмен, преборил Тимъти Шаламе за „Дюн“, Робърт Патисън за „Батман“ и Лейди Гага за „Домът на Гучи“. Зендая взе приза за най-добро актьорско изпълнение в сериал за „Еуфория“.

В интересните категории за най-добър герой и най-добре пресъздаден злодей спечелиха съответно Скарлет Йохансон за „Черната вдовица“ и Даниел Радклиф за „Изгубеният град“.