Американец постави странен рекорд - за най-бързо избутване с нос на фъстък по стръмен планински склон. 53-годишният Боб Сейлъм от Колорадо изпълни нелеката задача за седем дни.

Той тръгнал от подножието на Пайкс Пийк,който е висок 4 302 метра, на 9 юли и достигнал до върха му на 15 юли.

Боб използвал специално приспособление, прикрепено към носа му, за по-голямо удобство при избутването на фъстъка.

За постижението си мъжът получил специални поздравителни писма от кметът на Колорадо спрингс и от губернатора на щата.

