Най-малко 12 души загинаха, а десетки бяха ранени вчера в Салвадор в блъсканица на футболни фенове, които напирали да влязат на стадион за четвъртфинален мач от първа дивизия, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Националната полиция съобщи в предварителен доклад в „Туитър“, че е потвърдена смъртта на девет зрители на срещата между клубовете „Алианса“ и ФАС на стадион „Монументал“ в Кускатлан, на около 41 километра североизточно от столицата.

Най-малко двама ранени, транспортирани до болници, са в критично състояние, съобщи полицията. Местната телевизия предаде на живо кадри от блъсканицата, в която участват фенове на „Алианса“.

Десетки пострадали са успели да стигнат до терена, където им е оказана медицинска помощ. "Нахлу лавина от фенове. Някои успяха да стигнат до трибуните и след това до терена", разказа пред журналисти неидентифициран доброволец от групата за първа помощ.

Мачът беше прекъснат, за да се евакуират зрителите. Министърът на здравеопазването Франсиско Алаби увери, че на всички пациенти, изпратени в болница, се оказана помощ.

Вътрешният министър Хуан Карлос Бидегайн каза, че екипи на Гражданска защита са на място, за да помогнат на пострадалите.