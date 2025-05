Британският филмов институт представи проекта си „Големите 8“ с филми, които ще бъдат показани в Кан, като сред звездите в тях са Мария Бакалова, Стивън Греъм, Джордж Маккей, съобщи „Варайъти“.

Филмите са или на режисьори, които дебютират, или са в началото на кариерата си. Те ще бъдат представени и прожектирани пред купувачи и хора, съставящи фестивални програми в Кан. Всичките осем филма ще бъдат на разположение на разпространителите.

Инициативата „Големите 8“ се провежда за осми път. Тя се финансира и продуцира от Британския филмов институт и Британския съвет за кино с подкрепата на BBC Film и Film 4. Сред предишните избрани филми са "Шарлот Уелс" (Charlotte Wells), "Рунгано Ньони" (Rungano Nyoni), "Аз не съм вещица" (I Am Not A Witch),"Роуз Глас" (Rose Glass), "Света Мод" (Saint Maud).

От село Горни Лом до върха на волейбола: Историята на Венислав Антов

Филмът с Мария Бакалова е „Уча се да дишам под вода“. Той е продуциран от Великобритания, Ирландия и Нидерландия. Сюжетът е за детегледачка, която започва работа в дома на вдовец и сина му. Нейната топлина и енергия връщат колорита в техния свят и подобряват живота им. В главната роля е Рори Киниър.

В селекцията са също филмите Animol, Ish, Madfabulous, Mission, On the Sea, Retreat, The Son and the Sea.

Филмовият пазар се провежда паралелно с Кинофестивала в Кан. Всяка година той събира повече от 15 000 участници от 140 държави.

Редактор: Камена Георгиева