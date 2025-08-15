Снимка: iStock
По данни на разследващите, те пласирали марихуана и кокаин
Съдът в Пловдив решава днес дали да остави в ареста шестия задържан от групата за трафик на дрога, разбита от ДАНС, МВР и прокуратурата.
По данни на разследващите, те пласирали марихуана и кокаин. Дрогата идвала основно от Испания и Нидерландия, а след като за кратко се укривала у нас, била транспортирана до Турция.
За целта се наемали международни шофьори, които превозвали наркотиците в тайници на товарните автомобили.
