Съдът в Пловдив решава днес дали да остави в ареста шестия задържан от групата за трафик на дрога, разбита от ДАНС, МВР и прокуратурата.

По данни на разследващите, те пласирали марихуана и кокаин. Дрогата идвала основно от Испания и Нидерландия, а след като за кратко се укривала у нас, била транспортирана до Турция.

За целта се наемали международни шофьори, които превозвали наркотиците в тайници на товарните автомобили.

