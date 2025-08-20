Месец и половина след катастрофата в Разград, при която млад мъж се вряза с колата си в терасата на заведение и уби трима мъже, все още е в ход досъдебното производство. 19-годишният младеж остана под домашен арест , въпреки протестите на граждани и пред съда в Разград, и пред Апелативния съд във Варна.

„Според нас и нашите адвокати има натиск върху магистратите. Според мен той се дължи на факта, че майката на шофьора е работила в съда. Не виждам и да го пазят. Нашият град е малък, има слухове, че вечер си излиза на разходка”, заяви Тансу, дъщеря на един от загиналите.

Тя се притеснява, че младежът може да избяга и да се укрие в друга страна.

„За нас буди недоумение как може да бъде наложена такава мярка. Има данни, че негови роднини са част от съдебната администрация и в резултат на това му е наложена такава лека мярка. В моята практика са налице десетки случаи, при които причинителите на ПТП, пуснати под домашен арест или гаранция, напускат страната, защото знаят, че ги грози тежка присъда”, заяви Николай Димитров, адвокат на семействата на загиналите.