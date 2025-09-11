Снимка: gettyimages
-
-
-
-
-
-
Престъплението е извършено след скандал на двойка, живееща на семейни начала и пред очите на трите им деца
Полицията е на крак заради тежко престъпление в дупнишкото село Крайници. Жена е била убита, а основен заподозрян е мъжът, с когото живеела на семейна начала. Той все още се издирва.
Всичко се е случило късно в сряда в къщата на жената, която живеела на семейни начала със заподозрения. Последвал скандал и мъжът нанесъл побой над жената. Пристигналите полицаи не открили никой в къщата, но намерили тялото на жената на около 500 метра от дома ú.
Според свидетел трите деца на двойката са видели всичко случило се. Свидетелят отбеляза, че заподозреният е баща на децата, а най-малкото е на 5 г., а най-голямото на 10 г.
