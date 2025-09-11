За милиони хора по света сутрешното кафе не е просто напитка, а истински ритуал. За някои първата глътка е символичният старт на деня – момент, без който трудно намират тонус и добро настроение. Но какво всъщност стои зад този ефект?

Екип от университета в Билефелд, Германия решава да потърси научен отговор на този въпрос. Изследователите проследяват навиците на над 200 души на възраст между 18 и 29 години от различни държави. В продължение на няколко седмици участниците въвеждат чрез мобилно приложение повече от 23 000 данни в реално време, свързани с приема на кофеин, нивото на умора и емоционалното си състояние.

Резултатите са категорични: 72% от анкетираните заявяват, че след консумация на кафе или друг източник на кофеин се чувстват по-щастливи, мотивирани и удовлетворени. Най-осезаем е ефектът сутрин – в рамките на два часа и половина след събуждане.

Според професор Ану Реало от Университета на Уорик във Великобритания кофеинът действа като нервен стимулант и увеличава производството на допамин в определени зони на мозъка.

Интересно е, че изследването не отчита негативни реакции сред хората с по-голяма тревожност – факт, който учените обясняват с естествената им склонност да избягват кофеина. Още по-изненадващото е, че положителните ефекти изглеждат еднакво силни, независимо от навиците за сън, обичайната консумация на кафе или наличието на симптоми на тревожност или депресия.

Науката потвърждава усещането, познато на милиони хора по света – една глътка кафе сутрин може да е малка доза щастие, която поставя началото на един по-успешен ден.

Редактор: Петър Иванов