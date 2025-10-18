Нов вид кръвен тест дава възможност за откриване на повече от 50 вида рак. Това може значително да повиши ранната диагностика и процента на излекувани. Резултатите са получени в голямо проучване в Северна Америка. Тестът носи името Галъри и е произведен от американската фармацевтична фирма „Грейл”. Той може да открие фрагменти от ракова ДНК, които са се отделили от тумор и циркулират в кръвта.

Тестовете са проведени върху 25 000 възрастни в Съединените щати и Канада в продължение на една година. В 62% от положителните резултати ракът по-късно е потвърден. А отрицателните тестове са били 99% верни. Учени, които не са участвали в изследването, предупреждават, че са необходими повече данни.

