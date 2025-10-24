Правосъдният министър Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия зам. градски прокурор Иво Илиев. По думите му „посегателството срещу един прокурор е посегателство срещу цялата правораздавателна система”. Георгиев не скри, че по няколко пъти на ден се чува със съпругата на Илиев, но отказа да съобщи подробности от разследването или относно състоянието на магистрата.

Ресорният министър коментира и липсата на становище от страна Висшия съдебен съвет за акта на насилие: „Категорично е необходима реакция от всички. В първия момент реагирахме ние от Министерството на правосъдието, които представляваме изпълнителната власт. Освен нас, реагираха и от Асоциацията на прокурорите България. Главният прокурор пък се срещна със съпругата. Необходим е решителен отпор от всички нас - Съдийска, Прокурорска колегия, Пленум - всички по веригата”, категоричен е Георгиев.

Припомняме, че маскиран мъж нападна прокурора с чук в подземния паркинг на дома му. Иво Илиев беше приет в болница, а извършителят се издирва.

„Различните ресорни министри имаме поставени задачи от премиера, за да направим анализ на създалата се нова фактическа обстановка по отношение на санкциите - как и по какъв начин това ще се отрази на българските граждани, на пазара и необходимите и адекватни реакции от страна на българските институции. Ние сме се подготвили да информираме премиера, да чуем всеки какво по своя ресор има да каже”, посочи правосъдният министър.

Той припомни, че Министерството на правосъдието е отговорно за Имотния и за Търговския регистри. „Санкциите предвиждат ограничения за разпоредителни сделки със собствеността както на компаниите майки, така и на дъщерните дружества. Това, което ние сме направили, е анализ на дъщерните дружества, тяхната структура и дали попадат, или не в обхвата, за да можем да реагираме при евентуални заявления по партидите за опит за смяна на собственост”, обясни Георгиев.

По думите му не един и два пъти МП е било сезирано с различни опити да се заобиколят санкциите. „Следим в реално време всичко. Информационната система на Търговския регистър е елемент от критичната инфраструктура на държавата и е въпрос на национална сигурност”, подчерта министърът. Той заяви, че и бургаската рафинерия, и няколко дъщерни дружества, представляващи групата „Лукойл” у нас, попадат в периметъра на санкциите.

Нотариалната камара

Тази година има безпрецедентен брой сигнали и проверки – над 80, за дейността на нотариусите у нас. По 8 от тях вече има предложени конкретни дисциплинарни наказания. Предстои правата на четирима нотариуси да бъдат отнети, подчерта министърът. „МП не е обявило война на Нотариалната камара, а разчита на нея да гарантира сигурността, стабилността и собствеността на гражданите”, обясни Георгиев.

Редактор: Калина Петкова