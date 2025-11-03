Заплата от 1860 евро месечно е постижимо чрез въвеждане на механизъм, който от държавния бюджет би налял още пари в Здравната каса. Ние никога не сме искали това, настояваме за справедливо заплащане и справедливо отношение за младите лекари в България. Има значение откъде идват тези пари, защото имаме съмнения, че ще стигнат реално до лекарите. Така, както е заложено, става дума за едни средства, за които няма никакви критерии къде ще отидат и по какъв начин. Още в самото начало предложихме директорите да не могат до такава степен да се разпростират със средствата. Това каза общопрактикуващият лекар от инициативен комитет „Бъдеще за България” д-р Даниел Кипров в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Предполага се, че в системата няма пари, макар че има директори, които взимат по 60 000 -70 000 лева на месец, но дават на акушерките, медицинските сестри и лекари по 1000 – 2000 лв. Тази несправедливост не беше адресирана. Беше казано – трябва да намерим още пари, т.е. и за директора ще има, но дали ще има за редовия служител – няма гаранция по новото предложение”, обясни още лекарят.

Как ще бъдат увеличени заплатите на специализантите

Той посочи, че от "Бъдеще за България" настояват заплащането да бъде определен процент от средната работна заплата, но са заложени конкретни стойности

Д-р Кипров каза още, че няма промяна в исканията за заплащане на нощен труд. Към момента то е 1,60 лв. на час.

Друго, което липсва, е стимулирането на допълнителни квалификации за младите лекари, допълни той.

По негови думи местата за специализация за млади лекари се дават в голямата си част на базата на „шуробаджанащината” или след „подкупи”.

Здравеопазване в криза: Какво трябва да се промени, за да са доволни и лекарите, и пациентите

Д-р Кипров заяви, че настоящото решение на правителството е бързо и не цели решаване на проблема, а потушаване на недоволството. Лекарят посочи още, че би следвало преговорите да продължат и да се направят още промени.

Лекарят каза, че негови колеги са били заплашвани и затова не са се включили в протеста. И заяви, че ако продължават да се дават неработещи решения, демонстрациите ще продължат.

Редактор: Цветина Петрова