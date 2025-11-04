Той е известен с ролите си в "Джурасик парк", "Злосторница" и други.

"Пийпъл" обяви кой е най-сексапилният мъж на Земята за 2025 г. Това е 37-годишният британски актьор Джонатан Бейли. Той има близо 50 роли в киното, телевизията, а също така и като озвучаващ видеоигри. Добре познат е на публиката от мюзикъла "Злосторница" и филма "Джурасик парк", където партнира на звезди като Скарлет Йохансон, Махершала Али и други. 

Бейли също така играе ролята на лорд Антъни Бриджъртън в американски романтичен и исторически телевизионен сериала "Бриджъртън". А през 2024 г. спечели номинация за "Еми" за образа си в сериала Fellow Travelers, като ролята на Тим Лафлин му донесе и много други награди.

„Това е огромна чест. Много съм поласкан и съм доста развълнуван", каза Бейли пред изданието. А докато гледа корицата, се смее. Отново с усмивка, той сподели, че е съобщил новината на кучето си. Освен това допълни, че когато неговите близките и приятелите разберат за отличието, първо ще бъдат бесни, че се им е казал, след което "ще пищят от удоволствие".

Звездата става и първият хомосексуален, който е обявен от "Пийпъл" за най-сексапилен мъж.

Бейли участва и във втората част на "Злосторница", а лентата ще излезе по кината на 21 ноември.

Миналата година титлата "най-сексапилен мъж" взе звездата от "Нито звук" и "Офисът" Джон Красински. Първият отличен е Мел Гибсън през 1985 г. Сред другите носители са Джон Ф. Кенеди-младши, Брад Пит, Джордж Клуни, Дейвид Бекъм, Майкъл Б. Джордан, Дуейн Джонсън, Пол Ръд, Пиърс Броснан и Патрик Демпси.

Източник: People, Daily mail, IMDB

