Жители на столичния квартал "Редута" живеят в притеснение и тревога след серия от стрелби в карето между улиците "Погледец" и "Петър Митов". Неизвестен стрелец в последните седмици е откривал огън по дървета, охранителна камера и бездомни котки. Хората от района се страхуват за безопасността на децата и домашните си любимци, тъй като инцидентите се случват в градинка, където те често се събират.

►Хронология на инцидентите

Напрежението в квартала ескалира, след като на 11 ноември е открита втора простреляна котка. "Открихме я в безпомощно състояние тук, на полянката пред входа", разказва жител на района. Това се случва само месец след подобен инцидент на 12 октомври, когато е намерена друга простреляна котка. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.

Застреляха куче в Русенско, докато стопанката му го разхожда

"Още при първия преглед преглеждащият лекар установи, че има входна рана и директно каза, че за нея това е простреляна с въздушна пушка", обяснява друга жителка. Рентгеновите снимки потвърждават съмненията, като ясно показват сачми, заседнали в телата на котките.

Агресията на стрелеца не спира дотук. Освен по животните, той е стрелял и по охранителна камера, монтирана на един от блоковете. "Поне пет-шест пъти е простреляна камерата", разказва жетелката, показвайки повреденото устройство. Стрелбата е била в средата на септември и е повредила картата с памет, което не е позволило да се видят записи от инцидента.

Жителите са подали сигнал в Първо районно управление и от СДВР са потвърдили, че е образувана преписка и се работи по случая. За момента обаче самоличността на извършителя остава неизвестна.

Притеснените граждани се опасяват, че следващата жертва може да бъде човек. "Представете си, ако това е дете или някой възрастен човек, който няма възможността да се защити. Какво правим?", пита един от живущите в квартала. Хората са категорични, че към подобни прояви трябва да има нулева търпимост. Те се обръщат с апел към всеки, който има информация, дори и анонимно, да я сподели с полицията, за да бъде открит извършителят преди да се стигне до по-сериозен инцидент.