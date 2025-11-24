Снимка: iStock
По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си
Разследват двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи пред NOVA кметът Веска Мирчева.
По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.
От полицията и прокуратурата засега не дават подробности. Очаква се такива да бъдат съобщени малко по-късно днес.
