Разследват двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи пред NOVA кметът Веска Мирчева.

По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.

От полицията и прокуратурата засега не дават подробности. Очаква се такива да бъдат съобщени малко по-късно днес.