„Мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна е изключително сложен и трудно може да бъде разчетен на този етап“, коментира в предаването „Деня на живо” международният анализатор проф. Владимир Чуков.

„Толкова е сложно, че човек трудно може да се вдикне в тайните детайли – кой какво казал, кой какво иска и какви са тайните преговори“, обясни той.

Според проф. Чуков, планът на Тръмп е насочен чрез персонални пратеници като Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, а държавният департамент и класическата дипломация са в известен смисъл игнорирани.

"Ройтерс": Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

„Тръмп залага на личните си пратеници, докато официалната дипломатическа линия остава в сянка. Това е очевидно съревнование между различните линии на властта – едната за край на войната, другата за нейното продължаване“, допълни проф. Чуков.

Професорът обясни, че в Конгреса се оформят две противоположни тенденции – една по-либерална, свързана с Джей Ди Ванс и Тръмп, и една твърда антикоммунистическа, свързана с Марко Рубио.

„Марко Рубио е истински ястреб, против Путин, докато Ванс и Тръмп са по-скоро склонни към договаряне и компромиси“, каза Чуков.

След преговорите в Женева: Има ли надежда за споразумение между Украйна и Русия

Според него тази вътрешнополитическа динамика оказва влияние и върху самия мирен процес за Украйна, който е сравнително „пакетен“ и свързан и с други региони като Сирия, Венецуела и Близкия изток.

Саудитска Арабия и Бен Салман

„Посещението на Бен Салман в САЩ е от ключово значение за Тръмп“, смята проф. Чуков. По думите му саудитският престолонаследник ще следи иранската политика и ще участва в регионални инициативи, включително по отношение на Палестина и Израел.

„Срещата между Тръмп и Бен Салман беше изключително напрегната. Израел трябва да се съгласи с условията, ако Саудитска Арабия ще участва активно в регионални договорки“, посочи Чуков.

Мирът в Украйна

Според проф. Чуков, дори ако се стигне до някакво примирие, това едва ли ще сложи край на конфликта.

След промените в концепцията за мир: Тръмп изпраща свои представители в Москва и Киев

„В крайна сметка войната приключва, когато едната страна капитулира. Примирие не означава край на войната. В Украйна имате две армии, които няма да отстъпят – това е човешка трагедия, стотици хиляди загуби. Всичко ще бъде временно“, заключи Чуков.