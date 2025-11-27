Откриха мъртъв млад мъж в Мадан. Тялото му е било изхвърлено в реката край града. На 26 ноември около 22.12 ч. е получен сигнал на телефон 112.

По първоначална информация жертвата е на 24 години. Преди да бъде изхвърлен във водата, той е бил жестоко пребит и прострелян с няколко куршума.

По случая са задържани 8 души, които са открити в микробус на територията на съседната област Кърджали. Основната версия е, че мъжът е убит заради любовни отношения.