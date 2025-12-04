Снимка: БГНЕС
Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление
Съдът остави в ареста четирима от задържаните за погрома след протеста в понеделник. Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление. Повдигнатите обвинения са начални. Това, което се твърди, е с висока степен на вероятност.
Защитата и на четиримата каза, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, съвсем не означава, че са готови още веднъж да влязат в ареста.
„Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, тоест след протеста. Били са на някаква спирка, дошли, спрели са ги, документи за проверка, едното момче не е имало лична карта. „Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си”. „Да, няма проблеми”. Отишли са децата и хайде задържане. Цял ден ги държаха на другия ден, цял ден от полицията излизат и казват спокойно, тези момчета нищо не са направили, няма проблеми. И в 19:00 ми се стоварват някакви постановления от някаква прокурорка”, заяви Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите.
Задържаните може да обжалват в 3-дневен срок.
Очаква се още днес да започне и гледането на мярката на петия, за който прокуратурата иска постоянно задържане под стража.
