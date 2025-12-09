Фалстарт на обсъждането на бюджета на Здравната каса в ресорната комисия в парламента, след като днес тя не успя да събере кворум.

25 минути изчака председателят, за да изброи присъстващите. Бюджета за здравеопазване на първо четене трябва да изслушат и представителите на цялото здравно съсловие.

Експертите по здравни грижи излизат на протест

Междувременно обаче представителите на специалистите по здравни грижи обявиха своя протест от утре. Тези, които работят, ще изразят недоволството си символично с лентички "Аз протестирам", а тези, които не са дежурни, между 11 и 12 часа ще излязат пред лечебните заведения, за да изявят негодуванието си към това, че 260 милиона евро отпаднаха от бюджета за здравеопазване. За специалистите по здравни грижи обаче не е предвидено никакво увеличение.

Докато за специализантите, ще има 30 милиона евро под формата на програма, която тепърва ще се разписва.

"Колегите са безкрайно огорчени, разочаровани. Очакванията бяха свързани с една достойна заплата за Европейския съюз, защото при така предложените финансови средства няма никаква възможност един специалист по здравни грижи да влезе в Европейския съюз със заплата под 1000 евро", коментира председателят на Българската асоциация на експертите по здравни грижи (БАПЗГ) Диана Георгиева.

Председателят на Здравната комисия проф. Костадин Ангелов припомни, че бюджетът, който се предлага, е резултат от постигнат консенсус между работодатели и синдикати. "Българските лекари и медицински сестри винаги са били разумни. И поддаването на емоцията, която в момента се развива, ще доведе не до ред, а до безредие, което няма да бъде полезно за нито един български гражданин", алармира Ангелов.

"Сестрите и лекарите няма да получат 10% увеличение, защото такова ще има само за работещите в бюджетните структури. Те в системата ни на здравеопазване са много малко. Този бюджет на Здравната каса е по-лош от предишния", смята депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов.