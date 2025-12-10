Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу Google за използването на потребителско съдържание за развитие на изкуствен интелект в нарушение на европейските правила. Комисията проверява дали технологичният гигант налага нечестни условия на създателите на съдържание и дали не се осигурява по този начин привилегирован достъп до съдържание. Това би поставило останалите разработчици на AI инструменти в по-слаба позиция. Според Европейската комисия е възможно Google да предоставя отговори в режим изкуствен интелект, без да компенсира създателите на съдържанието, използвано за получаване на резултатите от търсенето и без да им дава възможност да откажат работата им да бъде ползвана по този начин.

Любомир Тулев, експерт по киберсигурност, обясни в предаването „Твоят ден”, че става въпрос за големия езиков модел на Google Gemin.

По думите му Европейската комисия проверява дали технологичният гигант обучава модела си не само чрез публични източници като YouTube и Wikipedia, но и чрез начина, по който потребителите търсят информация в Google.

„Големият проблем е, че Google вас не ви пита дали давате доброволно съгласие тази информация да обучи изкуствения интелект”, коментира експертът по киберсигурност.

Според него нововъведението „AI mode”, нов таб в търсачката, само потвърждава, че Google вече активно интегрира Gemini в потребителското търсене.

Експертът посочи, че обичайните търсения не представляват риск, но проблемът започва, когато потребителят въвежда чувствителни данни, например търсене, свързано с конкретно заболяване или личен проблем.

Проверката срещу Google стъпва върху два важни законодателни акта - Закона за изкуствения интелект в ЕС (AI Act) и Digital Services Act (DSA).

Тулев припомни, че именно по DSA преди дни Европейската комисия наложи първата глоба – 120 милиона евро на X (бивш Twitter) заради нарушения, свързани с прозрачността на рекламите, заблуждаващия син знак и липсата на достъп за външни разработчици.

Експертът коментира и реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който остро критикува европейските санкции.

Тръмп вече предупреди, че Европа „върви в лоша посока“ и „трябва да внимава“, като намекна за възможно въвеждане на по-високи мита на европейски стоки, ако Брюксел продължи натиска над американските компании.

