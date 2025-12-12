Данни на Евростат показват, че денталните услуги у нас са поскъпнали почти двойно през последните години. Заболекарите у нас са най-голям брой на глава от населението в целия Европейски съюз. В същото време обаче над 4% от българите няма достъп до тях, тъй като явно в по-малките населени места липсват специалисти.

Председателят на Българския зъболекарски съюз Борислав Миланов определи като „некоректно поднесена“ информацията за двойното поскъпване. В ефира на NOVA NEWS той поясни, че покачване има, но не в подобни мащаби и не във всички услуги.

„Първо трябва да се определи периодът, в който е измерено това повишаване на цените, и ако вземем един петгодишен период, твърдя, че категорично има промяна, но не в такъв диапазон“, подчерта Миланов.

Той припомни, че ако се сравнят цените по НЗОК, разликите са значително по-големи назад във времето.

„През 2001 година една операция по касата струваше 4 лева. Сега вече цената е коренно различна и можем да говорим не за десетократно, а за тридесеткратно увеличение“, допълни Миланов.

Според него сериозното поскъпване е концентрирано в услугите, свързани с нови технологии и модерни методи на лечение.

„Увеличение категорично има там, където се предлагат услуги, свързани с високи технологии, със съвременни методики и инвестиции. Инвестираме в скъпа апаратура, която повишава цената си ежемесечно, и в материали, които не се произвеждат в България“, каза още Милаов.

По отношение на пакета услуги, покривани от Националната здравноосигурителна каса, Миланов подчерта, че за децата до 18 години дейностите са „абсолютно достатъчни, за да могат да бъдат излекувани напълно“.

Той уточни, че именно Българският зъболекарски съюз настоява за разширяване на пакета за възрастни.

В заключение Миланов потвърди, че повишението на цените през последните години е осезаемо, но не надхвърля 30%.

