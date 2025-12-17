-
Заподозреният за масовата стрелба в Сидни е обвинен в 59 престъпления
-
СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове
-
Наркопазар с полицейски протекции? Имало ли е чадър над свидетеля по знакови дела Росен Кръстев - Стъкларя
-
След акцията в Ловеч и София: Съдът остави Стъкларя за постоянно в ареста (СНИМКИ)
-
Проф. Чуков: Атентатът в Сидни разкри тревожен скок на антисемитизма и радикализацията в Австралия
-
След смъртта на Роб Райнер и съпругата му: Задържаха един от синовете на двойката
Пострадалите от измамата с МПС-тата са десетки
Измами за търговия на моторни превозни средства в големи, международни и легитимни онлайн платформи разкриха от ГДБОП. Обявите претендират да са от легитимни източници, атрактивни са - на значително занижена цена от пазарната, предоставен е снимков материал и информация за автомобилите, а също така и при поискване – копия на лични документи на мнимите продавачи, съобщи Асен Кунчев, началник отдел „Кибератаки и финансови измами в Интернет” в Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП.
Участниците в международната престъпна група заблуждават потребителите в такива платформи, след което извеждат комуникацията от там и започват нов диалог в онлайн приложение – Viber, WhatsApp и др.
Потенциалните купувачи са убеждавани, че офертата е изключително атрактивна, че има голям интерес към обявата. Продавачът има спешна нужда от пари и поради това подтиква бъдещите купувачи да преведат авансово пари за закупуването на дадения автомобил.
Парите се прехвърлят към предварително подготвени банкови сметки, собственост на финансови мулета и контролирани от организираната престъпна група.
Измамата е особено популярна през последните седмици. Потърпевшите от схемата са десетки. Сигнали са подадени в български и европейски полицейски власти, ГДБОП, както и в посолството на България в Берлин.
Ваня Велчева, задграничен представител на България в Германия, потвърди информацията от ГДБОП. Тя препоръча на купувачите да бъдат по-внимателни, да се избягва плащане на цялата сума, да изискват нужните документи.
Кунчев допълни още, че потърпевшите от схемата са изгубили суми от 1000 до 100 000 евро. Най-голямата е тази за 100 000 евро – за закупуване на селскостопанска техника.
Такъв тип измами са насочени към потребители на такива големи платформи, а не конкретно към българи. Участници в схемата са предимно лица от държави от Северна Африка и от Източна Европа, поясни още той.
Кунчев уточни, че самите платформи няма как да проверят дали всяка една обява е легитимна и автентична. Той обаче уточни, че съвместната им работа с тези сайтове е много добра.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни