Дипломатът посочи като основна причина за действията срещу Венецуела богатите ѝ петролни ресурси
Светът се движи все повече по правилото на силния, а международното право постепенно ерозира, смята Веселин Вълчев, който е дипломат и изпълнителен директор на Института за икономика и международни отношения. В ефира на „Денят на живо“ той коментира последните събития във Венецуела, където на 3 януари бе извършена военна операция от САЩ срещу страната.
„Ако си мислим, че живеем в свят, който се управлява от следвоенния международен ред, дълбоко се лъжем. Това е правото на силния“, каза Вълчев, обяснявайки, че международните правила днес се определят от силните страни, а другите държави би следвало да се съобразяват с техните интереси.
Дипломатът посочи като основна причина за действията срещу Венецуела богатите ѝ петролни ресурси и „жест срещу Куба“, която получаваше петрол от Каракас и го препродаваше, осигурявайки си приходи. Според него външната политика на САЩ се фокусира върху западното полукълбо, а действията на американския президент Доналд Тръмп са част от националната стратегия за сигурност. „Основната причина според мен е петролът“, каза Вълчев и добави, че това е „светът на Lex fortissimum – законът на силните“.
По отношение на избора на Тръмп той бе категоричен: „Не мисля, че има как да бъдат преправени гласовете“. Дипломатът очерта и възможни бъдещи напрежения в региона – включително вътрешни сблъсъци в Мексико и реакции от Колумбия и Куба – като част от по-широката стратегическа картина на САЩ в Латинска Америка.
