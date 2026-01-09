Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Увеличава се броят на болните пред кабинетите на личните лекари
Увеличава се броят на болните с грип пред кабинетите на личните лекари. Това потвърди в предаването „Социална мрежа” общопрактикуващият лекар и педиатър д-р Сашка Порязова.
„Това е естествено в този период на годината”, каза д-р Порязова. Тази година обаче заради възникналите мутации грипът е малко по-заразен. „Като симптоми е едно и също при всички случаи - внезапно начало, висока температура, втрисане, болки в мускулите, ставите, болки в очите, болка в гърлото, хрема, кашлица”, обясни д-р Порязова.
Най-рисково е за малките деца, възрастните и хората с хронични заболявания.
„Усложненията са различни. Най-често са ангини, отити, бронхити, пневмонии. Не са изключени и менингити. Има и по-сериозни заболявания. Но най-често са от страна на дихателната система. Разбира се могат да бъдат и сърдечни – миокардити, перикардити”, обясни д-р Порязова.
