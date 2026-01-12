-
"Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб": Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис
-
Необичаен вандализъм във Велико Търново: Блокират банкомати с лепило
-
Майка и писател: Какво знаем за жената, застреляна от агент на имиграционните власти в Минеаполис
-
Заловиха марихуана за 6 млн. евро в камион на „Капитан Андреево”
-
Как жена с психично заболяване успя да върне жилището си, придобито от “влюбен” в нея мъж
-
Постоянен арест за бащата и сина, задържани за грабежа на магазин в София
Жестокото нападение над журналиста стана на 17 март 2020 г.
Ново заседание по делото за побоя над главния редактор на „168 часа“ Слави Ангелов в Софийския апелативен съд.
През януари миналата година тримата подсъдими получиха по 5 г. затвор на първа инстанция. Жестокото нападение над журналиста стана на 17 март 2020 г. малко преди 21 часа близо до кооперацията, в която живее. Боят беше с железни тръби, юмруци и ритници.
Слави Ангелов: Изчезването на трима от „Наглите” изглежда планирано до най-малкия детайлРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни