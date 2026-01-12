Ново заседание по делото за побоя над главния редактор на „168 часа“ Слави Ангелов в Софийския апелативен съд.

През януари миналата година тримата подсъдими получиха по 5 г. затвор на първа инстанция. Жестокото нападение над журналиста стана на 17 март 2020 г. малко преди 21 часа близо до кооперацията, в която живее. Боят беше с железни тръби, юмруци и ритници.

