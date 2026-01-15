Столичният общински съвет изслушва кмета на София Васил Терзиев.

Той ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука.

Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване

За седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията. В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет, в някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони.

