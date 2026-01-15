-
„Най-скъпият данък е страхът“: Васил Терзиев с остра позиция преди предсрочните избори
-
Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване
-
Улица в София се превърна в блато
-
Васил Терзиев: Ще реша проблема с боклука в София, колкото и да не вярват критиците ми
-
"София стана сметище": Граждани изхвърлиха чували с боклук със снимки на кмета пред Столичната община (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
166 снегорина са в готовност при зимни условия в София
Кметът на София ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането
Столичният общински съвет изслушва кмета на София Васил Терзиев.
Той ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука.
Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване
За седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията. В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет, в някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни