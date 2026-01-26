В историческата резиденция на посолството на Република Турция в София се състоя изискано културно събитие под знака на срещата между мода, памет и споделени ценности. Под мотото „Мост между култура и естетика“ беше представена специалната модна колекция „София – Истанбул“ на дизайнерката Йозлем Сюер – артистичен диалог между два града, превърнат в моден разказ.

Събитието събра представители на дипломатическия корпус, над 30 посланници, държавни институции, парламента, бизнеса, културните и медийните среди. Домакини бяха посланикът на Република Турция в България и неговата съпруга, които откриха първото културно събитие в резиденцията за новата година.

Рим отдава последна почит на модния дизайнер Валентино

Централният акцент на вечерта беше модното ревю, в което дизайнерката Йозлем Сюер представи своята колекция „София – Истанбул“ – проект, вдъхновен от лична история за раздяла, миграция и повторна среща след време. Колекцията се превърна в уникален визуален разказ за паметта и идентичността, за връзките, които устояват на времето и границите.

Чрез фини материи, исторически силуети и изчистена цветова палитра в екрю и черно, ревюто изгради естетически диалог между София и Истанбул – между миналото и настоящето, между личното и универсалното. Модата тук не беше само форма, а носител на смисъл и емоция.

Събитието се утвърди не просто като модно представяне, а като официален културен жест – среща между естетика и етика, между история и съвременност, между два града, свързани от споделена памет и общ дух.

Колекцията „Истанбул – София“ е замислена като мост между хора, култури и съдби. Тя разказва историята на две момичета – Истанбул и София – които в ранните си години са били близки приятелки. Днес, години по-късно, те се срещат отново на тази сцена, за да затвърдят приятелството си и да се прегърнат през времето.

Колекцията е вдъхновена от приликите между българската и турската култура, от качеството на ръчната изработка и от „съкровищата“, скрити в старите ракли – наследство, което днес излиза наяве. В по-широк контекст проектът отразява и световната тенденция за връщане към корените, към стойностното и автентичното, пречупено през съвременен поглед.