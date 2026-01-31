-
Има ли ключ към разгадаването на тъмната материя
Дългоочаквани отговори или нови загадки – какво разкриват най-новите космически находки? В „Темата на NOVA” Рая Ваташка и операторът Любослав Ангелов ще потърсят границата между света, който познаваме и този – скрит в далечните краища на Вселената. Въпреки дългогодишните проучвания, все още виждаме едва 5% от космическото пространство, признават астрономите.
Има ли шанс обаче най-накрая да надникнем отвъд познатото – в тъмната космическа материя и енергия?
"Темата на NOVA" в аванс: Война или мир?
Гледайте „Отвъд познатото" в „Темата на NOVA“ на 31 януари, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
