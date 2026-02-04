Продължава разследването на мистериозното убийство край хижа „Петрохан”. След като от полицията потвърдиха за намерени три тела с огнестрелни рани, предстои експертизи да докажат вида на оръжието, както и дали става въпрос за убийство и последвало самоубийство.

Работи се по няколко версии. Една от тях е за секта с непълнолетни и малолетни лица. Разследващите откриха и данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата. Днес се очаква да излязат резултатите от аутопсията на трите тела. В хижата, до която се е стигало след три бариери, е имало голямо количество оръжия. Издирват се лица, свързани с НПО, което с е помещавало в сградата.

НПО, секта, педофилия: Какво стои зад случая „Петрохан”

Тримата убити не са криминално проявени, а откритите оръжия са законно притежавани. В „Интервюто в Новините на NOVA“ криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев допусна, че пожарът е предизвикан нарочно, за да бъдат унищожени записите от видеокамерите в района на хижата. По думите му дейността на неправителствената организация, стопанисвала постройката, не е била съвсем законна.

„Това е една група, която е обединена от една обща цел – да опазват природата и да сътрудничат на екологичните организации. Нищо чудно всъщност основният мотив да е скрита дейност, която е прикривала тези добри и хуманни каузи, за които те са били регистрирани като НПО”, каза доц. Стойчев.