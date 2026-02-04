Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа бюджет на стойност 1,2 трилиона долара, с който се прекратява частичното спиране на работата на федералното правителство, започнало в събота, съобщава "Би Би Си".

Преди това законопроектът беше приет от Камарата на представителите с крехко мнозинство – 217 гласа „за“ срещу 214 „против“. Пакетът беше одобрен от Сената още миналия петък.

Нов shutdown: Конгресът на САЩ гласува възобновяване работата на правителството

„Този законопроект е голяма победа за американския народ“, заяви Доналд Тръмп при подписването на бюджета в Овалния кабинет във вторник следобед.

С приетия бюджет повечето федерални агенции ще бъдат финансирани до края на фискалната година през септември. Изключение прави Министерството на вътрешната сигурност (DHS), чието финансиране е осигурено само до края на следващата седмица. Ако не бъде постигнато ново споразумение, средствата ще свършат на 13 февруари.

Очаква се в следващите дни законодателите да водят преговори по настояване на Демократическата партия за реформи в DHS. Те се активизираха, след като федерални имиграционни агенти застреляха двама американски граждани – Алекс Прети и Рене Гуд, в Минеаполис миналия месец.

Демократите настояват за по-строги ограничения върху дейността на федералните правоохранителни органи, особено на Имиграционната и митническа служба (ICE). Сред исканията им са агентите да носят бодикамери и да не прикриват лицата си с маски по време на операции.

САЩ отново са в състояние на бюджетна парализа

Министерството на вътрешната сигурност включва няколко ключови агенции, сред които ICE, Митническа и гранична охрана, Бреговата охрана и Тайните служби.

Редактор: Цветина Петкова