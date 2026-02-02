САЩ отново са в състояние на бюджетна парализа. Очакванията обаче са този път тя да продължи по-кратко след рекорда, поставен миналата година. До тук се стигна, след като демократи и републиканци в Конгреса не успяха да постигнат споразумение за финансирането на вътрешната сигурност. Демократическото малцинство настоява да бъдат взети мерки за ограничаване на правомощията на имиграционните власти.

„Въпросът около спирането на работата на правителството е сериозен и представлява политически проблем и за двете партии, но в момента натискът е по-силен върху републиканците, както показват социологическите проучвания”, обясни журналистът Джеф Мейсън.

Очаква се във вторник Камарата на представителите да гласува пакета за финансиране, който беше одобрен от Сената миналата седмица. „След разговора, който проведох с Хаким Джефрис (бел.ред.-лидер на демократите в Камарата на представителите), знам, че ще трябва да приемем процедурно правило и вероятно да го направим почти изцяло сами. Смятам, че това е много жалко”, заяви Майк Джонсън, председател на Камарата на представителите на САЩ.



Сенатът прие законопроект, който осигурява средства за всички бюджетни институции, освен за Министерството на вътрешната сигурност. За ведомството се предвижда само двумесечно финансиране, за да се даде време за преговори за имиграционните реформи.

„Боди камерите трябва да бъдат задължителни, а маски не трябва да има. Преди агенти на Министерството на вътрешната сигурност или на имиграционните служби да нахлуват в домовете на американците или да извеждат хора насила от автомобилите им, трябва да има съдебна заповед”, категоричен е Хаким Джефрис.

Очаква се това частично прекратяване на работата на федералното правителство да продължи поне до вторник, докато във Вашингтон се търси компромисно решение.

