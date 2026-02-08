Какво се случи около хижа „Петрохан”, какви са версиите на разследващите и защо и до днес въпросите са повече от отговорите? Темата коментираха в предаването „Събуди се” криминалните журналисти Николай Христов от БНР и Кирил Борисов от „24 часа”.

„Такава мистерия, такава неяснота и толкова много въпросителни 7–8 дни след излизането на този случай, не е имало”, заяви Николай Христов. Той припомни, че до момента няма официална информация за резултатите от аутопсията. „Всичко, което в момента излиза като информация, са догадки, слухове и, разбира се, спекулации. Когато няма официална информация от разследващите, естествено е информацията да се базира на предположения”, коментира Христов.

Според Кирил Борисов понякога подробна информация не може да се дава веднага. „Има тайна на разследването. Правят се действия, които могат да компрометират издирването на хора”, коментира Кирил Борисов.

Какво се е случвало в хижа „Петрохан” и кой е издирваният Ивайло Калушев

„Трябва да кажем кой е издирваният човек. Ивайло Калушев е будист от 90-те години. Бил е в Непал дълги години, след това се е върнал тук и е основал т.нар. Дхарма център в периода 2005–2012 г. След това е бил в Мексико още 5–7 години, след което отново се връща в България. Мореплавател, с последователи, с доста странни практики – транс медитации, влизане в минали животи и т.н. Изключително подготвен в пещерното бивакуване. Така че, ако иска да се скрие, едва ли ще бъде намерен толкова лесно”, коментира Борисов.

Николай Христов напомни, че мненията за Калушев са силно поляризирани - едни категорично го защитават, други сочат. Според Христов хората, които живеят около хижата, са наясно за какво става въпрос. „Ако са смятали, че се случва нещо нередно, защо не са алармирали властите? Има един-единствен сигнал, който е бил подаден преди време в ДАНС. После е имало прехвърляне между институциите - ДАНС, прокуратурата и МВР, защото половината от нещата, подадени в този сигнал, всъщност не се разследват от ДАНС. И докато този сигнал стигне до някаква яснота дали има престъпление, или няма, може би и човекът, който го е подал, най-вероятно вече е забравил", коментира Христов.

Според Кирил Борисов Калушев не е от традиционните будисти. „Всичко започна с една неправителствена организация, която контролира защитени територии, едва ли не дублира държавата. Но според мен преследването се е насочило към тези религиозни практики, които са били практикувани от Иво Калушев и неговите ученици. С опитите да се осъществяват държавни функции, имаме и паралелна религия, както и паралелно обучение на деца”, казва Борисов.

Сериозен въпрос, според Николай Христов, е и този за въоръжените мъже, които са охранявали хижата.

„Не мога да си обясня как дете не посещава училище с месеци. Не мога да си го обясня чисто законово. Има институции, които трябва да отговорят. И самите родители трябва да дадат отговор на това”, каза Христов.

„Големият въпрос за мен е ролята на ДАНС. Тяхната функция е да следят радикални форми на изкривяване на религиите, които застрашават националната сигурност”, каза Борисов.

„За мен ключът на тази история е първо да се изясни защо тези хора са ходели въоръжени, от какво са се притеснявали, от какво са се пазили. Но и аз мисля, че проблемът е в това какво се е случвало в хижата”, каза Николай Христов.

„Ако говорим за ритуално самоубийство, тогава аз мисля, че тези трима души, които се издирват, се издирват единствено в ролята на свидетели. Ако обаче полицията докаже, че става въпрос за някакъв вид убийство на тези трима мъже, тогава вече може да се говори дали те са пречили на някого, дали са станали свидетели на нещо, на което не е трябвало да бъдат свидетели, и евентуално дали някой е дошъл отвън, извършил е това и си е тръгнал”, каза Христов.

