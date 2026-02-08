-
Продължава издирването на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче
Седмица след тройното убийство в хижа „Петрохан” разследването по случая продължава. От МВР и прокуратурата не уточняват какво показват първоначалните данни от назначените експертизи. Последната официална информация от полицията е от петък, когато съобщиха, че разследването не изключва нито една версия.
Продължава и издирването на двамата планински рейнджъри Ивайло Калушев и Николай Златков заедно с 15-годишното момче, син на спелеолога Яни Макулев. Според информация от източници в Съдебната палата една от най-спешните задачи на разследването е да установи дейността на сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии”, което е стопанисвало хижа „Петрохан”.
