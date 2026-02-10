Случаят „Петрохан“ продължава да поражда сериозни въпроси в обществото. Според криминалния журналист от в. „24 часа“ Кирил Борисов, фактите, изнесени от МВР и прокуратурата до момента, ясно очертават версията за ритуално самоубийство или убийство, последвано от самоубийство, в контекста на затворена религиозна общност със сектантски характеристики.

„Всички събрани данни сочат именно в тази посока. За нормално мислещите хора няма сериозно съмнение по случая. Другият, много по-голям проблем е, че обществото не вярва на институциите“, коментира Борисов в ефира на „Здравей, България“.

По повод интервюто на Ралица Асенова – майка на Николай Златков, излъчено в „Интервюто в Новините на NOVA“, журналистът изрази съболезнования към близките на загиналите. По думите му за семействата ще бъде изключително трудно да приемат фактите и мисълта, че техните близки сами са взели фаталното решение, повлияни от своя духовен водач Ивайло Калушев.

От своя страна експертът по национална сигурност Иван Анчев подчерта, че не разполага с вътрешна информация от разследването и не желае да издига хипотези. Той обаче беше категоричен, че е налице сериозен срив в комуникацията между институциите и обществото.

„Тройното убийство в хижа „Петрохан“ само по себе си е изключително тежък криминален акт и логично предизвика бурна обществена реакция. В същото време държавата запази почти пълно мълчание, оправдавайки се с текущо разследване“, заяви Анчев. Според него, ако още тогава наличната информация беше представена по ясен и приемлив начин, е възможно последвалите трагични събития и загубата на още три човешки живота да са могли да бъдат предотвратени.

Кирил Борисов призна, че няма логично обяснение защо групата се е разделила – част от хората са останали в хижата, а други са поели към връх Околчица. „Околчица е силно символично място, свързано с Христо Ботев. Самият Калушев публикува във Facebook стихотворението „Борба“, което придава на действията му по-героичен и идеологически заряд“, посочи той. По думите му е възможно хората, останали в хижата, да са били по-високо в йерархията на затворената общност, докато към върха са тръгнали Калушев и „младите надежди" .

Иван Анчев обърна внимание и на експертните детайли по случая. „Има следи от барутни натривки и от взривни вещества – те доказват, че дадено лице е произвело изстрел“, коментира той и допълни, че в нито една световна религия самоубийството не се поощрява. „Дори в будизма се приема, че извършването на самоубийство води до прераждане в по-низше животно“, подчерта той.

Борисов проследи и развитието на групата през годините. По думите му всичко е започнало като неправителствена организация, ангажирана с охраняване на защитени държавни територии и сътрудничество с властите. Впоследствие структурата придобива паравоенен характер, а по-късно дори е представяна публично като педофилска мрежа – твърдения, за които, по думите му, няма доказателства.

„Истината, която е трябвало да се знае много по-рано, е че става въпрос за религиозно течение, основано от Ивайло Калушев – човек, който е обучавал последователите си в практики като хипноза, шаманизъм и връзка с извънземни. Това няма нищо общо с класическия будизъм“, подчерта журналистът.

Според Борисов институциите – прокуратурата, ДАНС и МВР – са били наясно, че в тази среда съществува религиозно учение, но са подценили риска. „Тези хора може и да са били полезни на обществото в определен момент, но очевидно са залитнали опасно в религиозни убеждения, което е довело до трагичния край“, заключи той.

