САЩ са преустановили всички полети от и до международното летище „Ел Пасо“ в Тексас поради „специални съображения за сигурността“, заяви американската Федералната авиационна администрация, без да съобщава допълнителни детайли.

Летището се намира в непосредствена близост до американската военновъздушна база „Бригс Арми Еърфийлд“ и до мексиканския град Хуарес.

Според ръководството на летище „Ел Пасо“ ограниченията са били наложени с кратко предизвестие. Понастоящем се чакат допълнителни указания от администрацията.

Полетите са прекратени и във въздушното пространство над близкото селище Санта Тереса в американския щат Ню Мексико.

Ограниченията ще бъдат в сила до 21 февруари и ще обхващат радиус от около 19 км от летището, без да включва мексиканското въздушно пространство. За първите 11 месеца на 2025 г. летището е обслужило 3,49 милиона пътници.

