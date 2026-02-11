Случаите край „Петрохан“ и Околчица изискват ясно разграничаване между наказателното разследване и въпроса за ролята на държавните институции. Това заяви проф. Петя Шопова, председател на Българската асоциация по криминология и адвокат, в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ органите на разследването трябва да бъдат оставени да свършат своята работа, без допълнителен натиск и спекулации. „Трябва да разделим разследването от въпроса за това какво не е направила държавата и какво би трябвало да прави занапред“, подчерта тя.

Проф. Шопова обърна внимание и на споразумение между неправителствена организация – Националната агенция за контрол на защитените територии – и Министерството на околната среда и водите. Според нея държавата е прехвърлила контролни и регулаторни функции на НПО, което по закон не е допустимо.

„МОСВ или което и да е друго ведомство няма право да прехвърля свои контролни функции на неправителствена организация“, заяви тя. По думите ѝ тогавашното ръководство на министерството е неглижирало процедурата по приемане на споразумението. Настоящият министър вече е обяснил, че в документацията липсват съгласувания с дирекции в министерството, както и ясни правни основания и мотивировка.

Според проф. Шопова от НПО са започнали да ограждат района – вероятно с намерение да опазват околната среда – но впоследствие са поели и контрол върху движението на хората и туристическата дейност. „Има постъпвали сигнали, но те са били неглижирани. Това е създало самочувствие и усещане у организацията, че са господари на тази територия“, коментира тя.

По отношение на 15-годишното момче, намерено застреляно край Околчица, проф. Шопова беше категорична, че най-важното е държавните институции да изпълняват задълженията си. Тя напомни, че образованието в България е задължително до 16-годишна възраст.

„Съответните органи на Министерството на образованието трябва да знаят всяко дете, което подлежи на обучение, и къде се намира то“, заяви тя. По думите ѝ 15-годишният младеж не е посещавал училище със съгласието на родителите си, което според нея е създало изключително тежка среда за него.

„Той е живял в среда, в която не е общувал с връстниците си. Не знаем как се е чувствал, но финалът на неговия живот е нещо много страшно. Това е дете се е молело“, заключи проф. Шопова.

