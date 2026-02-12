За 76-и път беше открит Берлинският международен филмов фестивал - едно от най-престижните киносъбития в света. Тази година 22 филма ще се състезават за голямата награда „Златна мечка“, като победителя ще бъде избран от международно жури с участници от Европа, Азия и Съединените щати.

Малко преди официалното откриване председателят на журито Вим Вендерс заяви, че филмите могат да променят света, но не и решенията на правителствата. По думите му силата на киното е в това, че влияе върху начина, по който хората възприемат собствения си живот и света около тях.

Харисън Форд ще получи наградата за цялостен принос на Гилдията на актьорите

„Ако гледате новините, всъщност не научавате много. Но когато излезете от киносалона, знаете много повече. Виждате човека в неговото положение, виждате страданието му и как би искал да живее. Киното има изключителната способност да бъде състрадателно и съпричастно. Новините не са съпричастни. Политиката не е съпричастна. Но филмите са и това е нашият дълг“, заяви Вендерс.

Фестивалът беше открит с афганистанската драма „No Good Men“, посветена на живота в Кабул след завръщането на талибаните на власт – избор, който поставя акцент върху актуалните глобални теми и човешките съдби зад политическите събития.

Редактор: Ралица Атанасова