В Бургас, София и Враца са с най-много
Мащабни полицейски спецоперации срещу купуването на гласове обхванаха почти цялата страна през последната седмица. 23 дни преди предсрочните избори какво показват данните.
От началото на кампанията до 27 март в МВР са получени 567 сигнала за нарушаване на изборното законодателство. По области 23 дни преди вота пръв по сигнали е Бургас с 97, следва София с 55, а на трето място се нарежда Враца – 48 сигнала. Нататък са Варна, Монтана и Велико Търново.
МВР: 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения
Досега са образувани 176 досъдебни производства. В областите Разград, Смолян и Шумен засега няма образувани дела. Задържаните за 24 часа от МВР са общо 92. МВР отчита, че получените сигнали са близо 9 пъти повече в сравнение със същия период на предходните избори през 2024 година. Задържаните са 5 пъти повече лица, а образуваните досъдебни производства са близо 6 пъти повече, сочат данните на полицията.
