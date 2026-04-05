„Оценката ще я дадат българските граждани на изборите. Изпълнихме това, което им обещахме преди последните избори – че ще направим всичко възможно България да има редовно правителство и в държавата ни да има стабилност. Удържахме на думата си”. Това заяви в интервю за предаването „На фокус” Станислав Балабанов от ИТН.

По отношение на подкрепата за кабинета, давана от Делян Пеевски, Балабанов каза: „С ДПС не сме управлявали. Подкрепата на законодателна програма от други партии е тяхно решение. Ако те отказваха подкрепа на законодателната програма, която сме писали ние от ИТН, БСП и ГЕРБ, просто тя нямаше да се случи, България нямаше да е член на Шенген и еврозоната и кабинетът щеше да падне много по-рано”, каза Балабанов.

За охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Балабанов отговори и на въпроса за ключови гласувания, като например охраната на Борисов и Пеевски, която при прегласуване остана.

„Охраната беше нещо, което чисто медийно създаде шум в публичното пространство. Докато Асен Василев беше финансов министър на държавата, в официалното участие на Пеевски заедно с него във властта, Василев знаеше колко струва охраната на тези души на годишна база – над 3 милиона лева. Тогава Асен Василев нямаше проблеми с охраната”, каза Балабанов.

„При всички закони има достатъчно време между първо и второ четене. Идеята беше хем да се постигне необходимият ефект, хем да не се застраши сигурността на останалите”, каза Балабанов.

За администрацията на президента и лишаването ѝ от коли на НСО

Балабанов каза, че не е логично секретари на президента и хора, които са на обикновена държавна позиция в сградата на президента, да ползват НСО.

„Когато бяхме на последните консултации, получихме лична молба от Радев, че българската президентска институция има необходимост да изглежда по-представителна, когато има чужди посещения", каза Балабанов. „Първоначално подкрепихме логиката, че обикновени служители не трябва да се ползват с НСО”, допълни той.

За грешките и успехите

Смята, че грешките на ИТН са били по-скоро емоционални. Посочи обаче, че имат и успехи.

„Направихме нещо феноменално за мен – Бойко Борисов никога повече няма да е министър-председател”, каза Балабанов. И допълни: „Българските граждани, когато всички отидем на тест пред тях, преценяват кой с каква тежест и с какво носене на отговорност трябва да бъде".

„Не можеш да покровителстваш секти и да се правиш, че не се е случило”, каза Балабанов относно критиките на ИТН към ПП-ДБ след случая „Петрохан”. Той се закани, че ще продължат да политизират случая колкото трябва.

За и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Балабанов каза, че не е легитимен главен прокурор. „Понеже мандатът е изтекъл, казусът е свързан с мандатността. Той е в заварено положение”, каза Балабанов.

Той допълни, че не вярва на социологическите проучвания. „Винаги, с изключение на първите 1–2 пъти, социологическите агенции са ни слагали под чертата, но пък българските граждани са ги опровергавали", каза Балабанов.

Репортер: Саня Петкова

Редактор: Ина Григорова