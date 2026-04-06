България трябва да се фокусира върху собствените си ресурси и реалните възможности за добив на горива. Това заяви лидерът на „България може“ Кузман Илиев в предаването Здравей, България“.
„Геоложки страната ни е проучена на 5%. Това означава, че нас не ни интересува какво има в земните недра", каза Илиев.
По думите му страната трябва да се подготви за продължителен период на икономически затруднения.
„Защото ако в историята се погледне назад, например в 70-те години, имало е петролно ембарго към Америка, то е било политическо решение. Тоест тогава страните от залива казват: „Не, ние няма да даваме нашия нефт“. Днес ситуацията е много по-различна. Днес рафинериите, танкерите, корабите, кладенците – са разрушени“, каза той.
В отговор на въпрос на водещия за евентуално поскъпване на петрола до 200 долара за барел, Илиев коментира, че подобен сценарий е напълно възможен.
Според нега настоящата криза е резултат от дълбоки структурни проблеми, които не могат да бъдат решени с краткосрочни мерки.
„Така че нашите съюзници в случая – американците, направиха една много сериозна криза. За съжаление, каквото и да направим тук механично, чрез бюджета, няма да я оправим, ако не лекуваме не симптомите, а самия проблем“, коментира Илиев.
По думите му лигнитните въглища не могат пряко да решат проблема с горивата, но представляват стратегически ресурс за страната.
Според него България трябва да води прагматична политика. „Този патриотизъм, който е прагматичен, който не залита в някакъв краен евроатлантизъм или в някаква носталгия по соца. А казва така: „С Изтока и със Запада трябва да сме в добри отношения“, заключи Илиев.
Редактор: Габриела Павлова
