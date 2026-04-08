Служебният кабинет продължава борбата си срещу опитите за натиск над избиратели чрез инструментите на социалната система, като познатата схема „глас срещу хляб” например.

Социалният министър Хасан Адемов, заедно с политическото и професионалното ръководство на МВР - в лицето на главния секретар Георги Кандев и министър Емил Дечев, ще проведат среща в Хасково. Те продължават усилията в посока на това да не се допуска определени уязвими групи да бъдат лишавани от правото си да гласуват по свое усмотрение.

Вътрешният министър призова да се подават сигнали за купуване на гласове

Очаква се да стане ясно има ли сигнали и установени нарушители на изборните права в региона чрез познати инструменти като системата за топъл обяд, за лични асистенти или за месечно подпомагане на хора с ниски доходи.

Редактор: Ивета Костадинова