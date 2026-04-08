Двуседмичното примирие между Иран и САЩ ще даде глътка въздух на глобалната икономика, на петролния и газовия пазар. Цената на петрола тръгна надолу. Това каза вицепрезидентът на Атлантическия клуб Елена Поптодорова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

За плана от 10 точки тя посочи, че няма ограничителни мерки по отношение на Иран, „има стратегическа подмяна в приоритетите”. По нейни думи има отстъпление от основните цели – ядрената програма, балистичната програма, поддръжката на терористични организации. В центъра на договарянията е отварянето на Ормузкия пролив, допълни тя. По думите на Поптодорова Иран ще контролира корабоплаването дори през налагането на такси.

Тя допълни, че част от тези 10 точки засяга присъствието на въоръжени американски сили в региона. Иран настоява за тяхното изтегляне, което няма да се случи, смята дипломатът. Според Поптодорова двуседмичното примирие е кратък срок и то трябва да бъде удължено, тъй като преговорите между страните ще бъдат много сложни.

Тя допълни, че Ливан не присъства в изявленията на Белия дом и на Доналд Тръмп. Поптодорова смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да държи Китай като неутрален участник в този конфликт, тъй като е ясно, че няма да как да го привлече на своя страна срещу Иран.

САЩ и Унгария

Поптодорова коментира и отношенията между САЩ и Унгария. Тя смята, че за Тръмп е важно да покаже, че има съюзник в Европа, а Виктор Орбан е точно такъв.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова