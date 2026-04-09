Накрая се оказва, че Иран съхранява и балистичната си програма, и ядрената си програма, заяви международният анализатор Мартин Табаков в студиото на „Здравей, България“, обобщавайки според него най-големия парадокс след петседмичния конфликт. По думите му, въпреки военния натиск и дипломатическите усилия, Техеран не е направил съществени отстъпки, а кризата е разкрила дълбоки разломи както между САЩ и Иран, така и вътре в НАТО.

Според него най-важният извод е, че въпреки седмиците на напрежение и военни действия, Техеран не е направил съществени отстъпки по най-ключовите теми.

По думите на Табаков в публичното пространство се говори за няколко варианта на така наречените „10 точки“, предложени от Иран. „Това, което знаем, е, че има няколко такива варианта. Става дума за поне три различни документа. Всеки един от тях са по 10 точки, които са предоставени от иранската страна на техните колеги във Вашингтон“, заяви анализаторът.

Той подчерта, че първият документ е съдържал изключително твърди искания. „Първият вариант на тези 10 точки е бил с изключително максималистки искания от страна на Техеран“, каза Табаков.

По-късно е бил подготвен втори, по-умерен вариант, но в крайна сметка иранската страна отново се е върнала към първоначалните си позиции. „Третият документ, отново 10 точки, се е завърнал към първоначалните позиции – изключително максималистки“, посочи той.

Според Табаков най-изненадващото е, че именно този твърд вариант е бил приет от американската страна като основа за разговори. „Тези 10 максималистки ирански точки са били приети от американската страна, тук цитирам президента Доналд Тръмп, като основа, на която може да се преговаря“, каза анализаторът.

Табаков беше категоричен, че в предложенията на Техеран няма реално отстъпление по отношение на ядрената и балистичната програма. „Най-интересното е, че в тях Иран не предполага да направи каквито и да е компромиси със своята балистична или ядрена програма“, заяви той.

По думите му дори обогатяването на уран остава част от иранската позиция. „На 60% все още има този вариант“, отбеляза Табаков.

Освен това Техеран настоява да запази влиянието си върху Ормузкия проток. „Иран има амбицията да продължи да установява този контрол на Ормузкия проток“, посочи анализаторът.

Според Табаков първоначалната стратегия на Вашингтон е била далеч по-амбициозна от постигането на временно примирие. „Желанието на Съединените американски щати беше да се предизвика, ако не промяна на режима, което беше оригиналната цел, то промяна на поведението на този режим“, каза той.

Впоследствие обаче администрацията е стигнала до извода, че с наличните средства това не е възможно. „В течение на петседмичния конфликт Вашингтон разбра, че на базата на средствата, които се използват военно-технически, това не може да стане“, подчерта Табаков.

Той обърна внимание и на нарастващата критика към израелския премиер Бенямин Нетаняху. „Това, което казват неговите опоненти в рамките на Израел, е, че армията на Израел направи всичко, което се искаше от нея. Самите израелци понесоха редица лишения. И накрая какво се оказва – че Иран съхранява и балистичната си програма, и ядрената си програма“, заяви Табаков.

В разговора беше поставена и тезата, че истинската цел на кризата може да е била натиск върху азиатските икономики и най-вече Китай. Табаков отхвърли тази хипотеза. „Първата и основна цел наистина беше да се произведе някаква коренна промяна в самата държава“, каза той.

Според него данните показват, че Иран е продължил да изнася петрол дори по време на конфликта. „Иран в рамките на конфликта е продължил да изнася петрол. Нещо повече – на базата на това, че цената на този петрол се дигна, режимът в Техеран е получил повече финансови средства“, заяви Табаков.

