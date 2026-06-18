Първият кръг от груповата фаза на Мондиал 2026 приключи, а всички 48 отбора вече изиграха по един мач. След като във вторник големите звезди Лионел Меси, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе загатнаха за потенциала си, а снощи всички погледи бяха съсредоточени върху Кристиано Роналдо и Хари Кейн.

41-годишният капитан изведе Португалия срещу ДР Конго, но не оправда очакванията при равенството 1:1 с африканците. Голът на Жоао Невеш още в 6-ата минута си остана единственият точен удар за Португалия. Йоан Уиса изравни с първия гол на Конго и донесе първа точка на африканците в историята на световните първенства. Португалският вестник „Рекорд” предупреди от първа страница: „Така няма да стане, Португалия”.

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Пресата не спести критики по адрес на Роналдо. "10 мъже и една статуя” написа английският "Индипендънт" и добави, че "Португалия жертва още едно голямо първенство, заради егото на Роналдо". Ветеранът игра цял мач, отправи 3 удара, но не уцели вратата нито веднъж.

А феновете на Конго бяха без знаменития запалянко Микел Мболадинга, който винаги е на трибуните неподвижен като статуята на бившия лидер на страната Патрис Лумумба. Фенът обаче не стигна до САЩ защото не премина нужната карантина, заради изблика на Ебола в ДР Конго.

Феновете на африканците също се шегуваха с Роналдо като след мача правеха неговата запазена марка радост пред стадиона. Играчите на Конго също не пожалиха звездата на Португалия.

"Как опазихме Роналдо? Не сме имали някакъв план. Той вече не е същият играч като преди, защото вече е стар. На неговата възраст, той вече не може да достигне това ниво на усилия", каза Нгал'аел Муко.

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В друг мач снощи Англия победи Хърватия с 4:2, а вестник „Билд” определи срещата като най-добрата на турнира до момента. Два гола за Трите лъва вкара Хари Кейн, който обаче стресна феновете след мача, с огромна превръзка на левия си крак. Неговият тим може и да спечели мача, но дебютът на Томас Тухел като треньор на Световно първенство бе развален от фотографите преди мача.

"Ще помоля ФИФА да промени разположението на фотографите по време на химна, защото не можех да видя отбора си. Стоях пред стена от 50 фотографи и не можех да видя нито един играч", каза селекционерът на Англия Томас Тухел.

Нищо не развали преживяването на английските фенове, които отпразнуваха бурно успеха. A на Острова не пропуснаха да припомнят, че последния успех на Англия с този резултат на Мондиал е на финала през 1966 г. - последният и единствен трофей спечелен от Трите лъва.

Редактор: Никола Тунев