Никола Цолов беше ударен от Джошуа Дюрксенна завой 3 още в първата обиколка на пистата "Ред Бул Ринг" край Шпилберг, Австрия. В сблъсъка бяха замесени и още няколко автомобила. Оливер Гьоте беше завъртян вследствие на верижната реакция, Дино Беганович също понесе щети по болида си, а за Емерсон Фитипалди надпреварата приключи окончателно. Никола Цолов за щастие успя да оцелее и остана в състезанието, съобщава Gong.bg .

Стартът от осма позиция дава отличен шанс на 19-годишния пилот на "Кампос Рейсинг" да влезе в битката за предните места и да прибави ценни точки към актива си. Пистата в Австрия предлага добри възможности за изпреварване, особено в зоните за спиране след дългите прави, което обещава много екшън от самото начало.

Българинът вече доказа през сезона, че притежава необходимото хладнокръвие и агресия в състезателно темпо, за да си проправя път напред.

Редактор: Станимира Шикова