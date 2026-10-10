Спад на осиновяванията у нас. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане. 250 деца са били осиновени през последната година. За 2025 г. те са били с близо 100 повече.

Други обаче все още живеят в институции и чакат своето семейство, като до края на август месец това са 792 деца. За част от тях предстои опит за реинтеграция в биологичното семейството, едва след това може да започне търсенето и на осиновители.

Евгения тръгва на дълъг път с новите си родители – Терез и Матю. За тази среща обаче, момиченцето чака около 4 години. Детето е извеждано, връщано в биологичното семейство и местено в приемна грижа, докато процесът по реинтеграция се провали окончателно. А след инцидент, претърпян с биологичните родители, момичето развива епилепсия. Заради диагнозата ѝ кандидати у нас не намират. Така се стига до международно осиновяване.



„Срещнахме я през април и когато я видяхме за първи път, беше почти като любов от пръв поглед, като към собствена дъщеря. Много ни хареса нейният характер и това колко е забавна”, казва Матю Воган.

„Срамуваше се за около 15 минути, а след това вече изнасяше представления, пееше и още първия ден ни нарече „мамо” и „татко”. Ние си казахме: „Наистина ли? Е, добре!”, разказва Терез Косгроув.



Историята на Евгения е пример за това как процедурите по реинтеграция забавят пътя на децата към нов дом, сигнализират от сдружение „Веста”.



„Трябва да се следват законовите разпоредби, системата да работи по-бързо, да се проучват по-бързо възможностите за интеграция и когато детето е настанено извън рожденото си семейство, било то в приемна грижа или в някаква друга резидентна услуга, то да бъде вписвано за национално осиновяване възможно по-скоро. Ние виждаме как децата идват пораснали без да са имали възможност по-рано да бъдат осиновени”, разказва Пламена Добрева от Сдружение „Веста”.

От Агенцията за социално подпомагане обаче обясняват, че извеждането на дете не е автоматично основание за осиновяване, а приоритет винаги е работата с биологичното семейство. И макар процесът с родителите на Евгения да е бил неуспешен, нейната историята е с щастлив край – днес тя вече е в детската си стая, в Америка.