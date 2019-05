Трима души бяха убити, а 16 - ранени, при нападение с нож във вторник сутринта на автобусна спирка близо до Токио, предаде БТА. 13 от пострадалите са деца, както и две от жертвите.

JUST IN: A man carrying a knife in each hand and screaming "I will kill you" attacked a group of schoolchildren waiting at a bus stop just outside Tokyo on Tuesday, wounding at least 19 people, including 13 children. https://t.co/g5IK5McPfo pic.twitter.com/G15pBRTpzp